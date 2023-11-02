Госдума запросила у силовиков данные о западном следе в беспорядках в Дагестане

Депутаты Госдумы РФ Александр Хинштейн и Василий Пискарев, возглавляющие думские комитеты по безопасности и по информполитике соответственно, запросили у правоохранительных органов информацию об иностранном вмешательстве во внутренние дела России в связи с беспорядками в Махачкале. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Василий Пискарев.

«Совместно с коллегой Александром Хинштейном по поручению Государственной думы запросили в Генеральной прокуратуре, Следственном комитете, МВД и ФСБ России информацию о фактах вмешательства во внутренние дела нашей страны, разжигания межнациональной розни со стороны западных и украинских спецслужб в контексте массовых беспорядков в Республике Дагестан», — написал депутат.

По мнению парламентария, вопрос необходимо детально проработать, чтобы принять меры по защите от аналогичных провокаций в будущем. Пискарев добавил, что Дума уже разрабатывает в кооперации с компетентными органами отдельные предложения по тому, как именно можно противодействовать зарубежному вмешательству.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

На совещании, в ходе которого обсуждалось случившееся, президент РФ Владимир Путин заявил, что антисемитские акции провоцировались через соцсети, в том числе с территории Украины и руками западных спецслужб.

Ранее стало известно, сколько человек арестовали после беспорядков в аэропорту Махачкалы.