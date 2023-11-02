Французская полиция отпустила российского бизнесмена Кузьмичева под залог

Российского бизнесмена, совладельца «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева, задержанного во Франции, выпустили под залог в €8 млн. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews со ссылкой на Agence France Press (AFP).

По информации издания, Кузьмичева обвинили в налоговом мошенничестве и отмывании денег во Франции, после чего отпустили под залог. Сейчас бизнесмен находится под судебным контролем, ему запрещено покидать территорию Франции.

До этого РИА Новости со ссылкой на Национальную финансовую прокуратуру писало, что задержанному во Франции совладельцу «Альфа-Групп» Кузьмичеву предъявили обвинения в налоговом мошенничестве и отмывании денег.

1 ноября Национальная финансовая прокуратура сообщала, что Кузьмичев предстанет перед судом. Полиция задержала Кузьмичева 30 октября. В его доме в Париже и на вилле в Сен-Тропе прошли обыски.

В Кремле прокомментировали задержание во Франции совладельца «Альфа-Групп».