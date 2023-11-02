Стало известно, где россияне планируют отдыхать в ноябре

Самым популярным городом у российских путешественников, которые планируют поездки в ноябре, стала Москва: на столицу приходится 22,9% всех отельных заказов. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Следом идет Санкт-Петербург, доля которого составляет 17,3%. Замыкает тройку лидеров Сочи, где планируют отдыхать 11,1% россиян, уже забронировавших отели. Кроме того, в списке оказались Казань (доля — 3,8%), Калининград (3,0%), Екатеринбург (2,3%), Нижний Новгород (2,0%), Краснодар (1,8%), Новосибирск (1,2%) и Владивосток (1,1%).

В сравнении с ноябрем 2022-го, серьезнее всего вырос интерес к гостиницам в Краснодаре (+50,0%) и Калининграде (+30,4%), также больше туристов планирует отправиться в Москву (+18,7%). А вот Санкт-Петербург, Новосибирск и Сочи стали менее востребованы — на 16,0%, 14,3% и 14,0% соответственно. Доли других городов за год почти не изменились.

Лидерство в топе популярных зарубежных городов держит Стамбул: его доля составляет 9,8% в общем числе бронирований за границей. На втором месте оказался Дубай (4,3%), а на третьем — Бангкок, куда в конце осени отправятся 4,0% путешественников. Также в топ-10 попали Минск (3,4%), Паттайя (2,8%), Ереван (2,5%), Шанхай (2,4%), Рим (1,9%), Париж (1,8%) и Баку (1,8%).

Большой рост спроса за год показали Баку (+63,6% отельных заказов по сравнению с прошлым ноябрем), Рим (+58,3%), Бангкок (+42,9%) и Паттайя (+27,3%). Отдельно также стоит отметить Шанхай: в 2022-м Китай не принимал туристов, а сейчас город оказался сразу на седьмой строчке рейтинга. Интерес к Дубаю, наоборот, снизился на 31,7%, также россиян стали меньше интересовать поездки в Ереван (-21,9%) и Стамбул (-21,6%). Доли остальных городов из десятки почти не изменились.

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