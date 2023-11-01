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Депутат рассказал, как жителей Дагестана спровоцировали на беспорядки в Махачкале

Депутат Матвейчев: поддаваться на провокации — это предать свое государство

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Россия сделает все возможное, чтобы защитить евреев от попыток проявления антисемитизма, и при этом продолжит поддерживать Палестину в вопросах создания суверенного государства, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Многие не то, что годы, а десятилетия наша страна поддерживает идею создания суверенного палестинского государства. В Россию неоднократно наносил официальные визиты лидер Палестины Махмуд Аббас. Мы находимся с ними в постоянном контакте в Совете Безопасности ООН и на других международных площадках. Это стратегический курс нашего МИДа. Нам не нужны никакие митинги и демонстрации в поддержку Палестины — это просто бессмысленно, потому что это и так официальная позиция государства», — заявил парламентарий.

Разговоры о том, что беспорядки в Дагестане в поддержку Палестины организованы российскими спецслужбами Матвейчев назвал «абсолютной глупостью». По его мнению, такие посылы вбрасывают «недруги из-за рубежа».

«Мы прекрасно знаем, кто организовал эти беспорядки. Заблокированный ныне Telegram-канал «Утро Дагестана», авторы которого провоцировали жителей республики выходить на антисемитские акции и другие паблики администрируются с Украины. Бежавший на Украину экс-депутат Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом) в одном из интервью говорил, что канал «Утро Дагестана» принадлежит ему. Эти дебоши организованы для того, чтобы обвинить Россию в антисемитизме», — сказал депутат.

При этом Матвейчев подчеркнул, что антисемитской политикой занимается киевский режим.

«Украина везде заявляет о том, что поддерживает Израиль, но при этом не чурается организовывать антисемитские митинги в России. Эта такие атаки информационной войны», — отметил зампред думского комитета.

Он добавил, что участники беспорядков понесут заслуженное наказание. С моральной точки он назвал поступок поддавшихся на провокацию предательством.

«Сейчас, когда идет специальная военная операция, за спиной ребят, защищающих страну, поддаваться на такие провокации — это совершать предательские действия по отношению к собственному государству», — заключил парламентарий.

29 октября в аэропорт Махачкалы при приземлении рейса из Тель-Авива ворвалась толпа мужчин. Участники беспорядков устроили погромы. Аэропорт закрыли, вскоре власти Дагестана сообщили, что нарушителей порядка задержали. Аэропорт Махачкалы возобновил работу 30 октября.

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