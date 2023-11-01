Политолог про ситуацию в Махачкале: пожар сам не разгорается, должны быть искры

Твердые и четкие меры по защите межрелигиозного согласия, конституционного строя страны и прав граждан, на необходимость которых указал президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Дагестане с главами регионов, руководителями правоохранительных органов и спецслужб, будут реализованы в ближайшее время. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

Эксперт отметил, что на протяжении многих лет Россия не меняет своей позиции относительно ситуации на Ближнем Востоке, отстаивает право Палестины на создание суверенного государства и уважает мнение всех участников политических процессов, которые разворачиваются в этом регионе.

Он подчеркнул, что Россия системно, не только в рамках нынешнего обострения палестино-израильского конфликта, выступает в защиту прав палестинского народа.

Произошедшую в аэропорту Махачкалы ситуацию Анатолий Гагарин назвал «провокацией, у которой есть организаторы и заказчики».

«В данном случае мы видим реализацию так называемой доктрины управляемого хауса, которая была сформулирована в США еще в 70-е для защиты интересов своей страны. Ее суть заключается в создании очагов управляемого хауса, когда, манипулируя определенными группами людей, происходит их натравливание на тех, кто с точки зрения США является врагами американской демократии», — сказал директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов.

По его словам, попытка создания такого очага была предпринята в Дагестане.

«Эта попытка была предотвращена, но то, что определенная часть граждан нашей страны поддалась на провокацию, показывает, что оппоненты России могут сработать быстро и способны воздействовать на население любого региона РФ».

Эксперт добавил, что спецслужбам РФ предстоит разобраться, почему сброшенные в соцсети провокационные идеи получили такое распространение в Махачкале.

«Просто так пожар не разгорается, должны быть искры», — считает Гагарин.

Также, по мнению политолога, государству придется усилить работу с населением и найти ответ на вопрос — как противостоять подобным манипуляциям.

29 октября в аэропорт Махачкалы при приземлении рейса из Тель-Авива ворвалась толпа мужчин. Участники беспорядков устроили погромы. Аэропорт закрыли, вскоре власти Дагестана сообщили, что нарушителей порядка задержали. Аэропорт Махачкалы возобновил работу 30 октября.