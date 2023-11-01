Муфтий назвал погромы в Дагестане провокацией извне

Каждый стремится поддержать Палестину по-своему, но ей точно не помогут погромы и агрессия в далеких регионах, как это случилось в Дагестане, заявил муфтий, председатель Духовного управления мусульман республики Татарстан Камиль Самигуллин в своем Telegram-канале.

«В определенной мере мне понятны чувства этих мусульман: их сердца разрываются от творящейся несправедливости в Палестине. Но их действия никак не остановят сионистов-детоубийц, а лишь причинят зло и вред самим участникам погромов, их семьям и всему российскому обществу», — сказал он.

По мнению муфтия, «акции с погромами в Дагестане организованы силами извне, хотя, безусловно, спровоцированы Израилем».

«ЦАХАЛ под руководством сионистов, воюя с младенцами и детьми, делает все, чтобы поднять в мире волну антисемитизма. Случай в Дагестане — так же чистой воды провокация, которую используют западные спецслужбы, играя на чувствах верующих людей. Они хотят изнутри разрушить нашу страну, стравить между собой представителей разных национальностей и религий», — отметил Самигуллин.

Муфтий считает, что «ответственность за зверства в Палестине лежит на правительствах и армиях США и Израиля».

«Вымещать гнев на обычных гражданах еврейского происхождения нет никакого смысла. Это никак не поможет мусульманам Палестины, а мир и согласие между народами в России может нарушить надолго. Нет ничего ценнее в многонациональном обществе, чем взаимоуважение народов», — заключил он.

Также Самигуллин в преддверии Дня народного единства призвал россиян сохранять добрососедские отношения и поддерживать друг друга.