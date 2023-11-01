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«Они просто наслаждаются жизнью»: эксперт оценил безопасность зимних комаров для человека

Энтомолог Гниненко: зимние комары безопасны для человека

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Depositphotos

Зимние комары, о появлении которых предупредили в Минэкологии Московской области, безопасны для человека. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал кандидат биологических наук Юрий Гниненко.

По его словам, данные насекомые не могут укусить, потому что у них нет рта и желудка.

«Они просто наслаждаются короткой жизнью в такие необычные времена. Они созданы для того, чтобы тот запас энергии, который личинка создала, питаясь в подстилке всякими отбросами, они накопили энергию. Когда получились взрослые особи, они просто размножаются, откладывают яйца, и все — их жизнь завершена. Нам опасаться ничего не стоит», — уточнил эксперт.

В начале сентября американские ученые из Службы сельскохозяйственных исследований (ARS) создали эффективное средство против комаров из обычной горчицы. Оно оказалось безопасно для людей и природы, но губительно для личинок паразитов. Из всех видов горчицы самым опасным для комаров оказался кресс-салат. Мука из его зерен уничтожила 95% личинок всего за 24 часа, и 100% — менее чем за двое суток.

Ранее было найдено природное средство борьбы с насекомыми.

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