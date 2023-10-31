Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог: участники погромов в Махачкале пошли на поводу у провокаторов

Политолог оценил совещание президента РФ с членами совета безопасности

close
100%
Russian Emergency Ministry Press Service/AP

Участники погромов в аэропорту Махачкалы поддались провокациям со стороны США, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Многие отважные дагестанские воины сегодня находятся на передовой. А участники погромов просто пошли на поводу у провокаторов. Сейчас все в России так или иначе участвуют в борьбе с глобальным злом в лице США», — сказал Мартынов.

Также политолог отметил, что президент России Владимир Путин четко обозначил структуру того зла, с которым сейчас приходится бороться в рамках СВО.

«Сейчас идет борьба с марионеточным режимом Зеленского. За этим режимом стоят представители американских элит, которых контролируют специальные службы США и Великобритании. Именно они занимаются организацией всех этих провокаций», — добавил политолог.

Кроме того, Мартынов отметил, что администрация Байдена не может справиться с внутренними проблемами, поэтому делается упор на внешние конфликты.

«Вот-вот в США начнется предвыборная кампания. Байден не может решить внутренние проблемы с безработицей, высокими ценами и нестабильностью в стране. Именно поэтому он решил разморозить ранее замороженные конфликты. Администрация Байдена пытается отвлечь внимание от внутренних проблем в стране», — сказал политолог.

Напомним, 30 октября президент России Владимир Путин провел совещание с членами совета безопасности, правительства и руководством силовых ведомств по поводу погромов в аэропорту Махачкалы 29 октября.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий