Названы профессии с самыми быстрорастущими зарплатами

Осенью 2023 года общий прирост зарплаты в России составил 38% к году и достиг отметки в 60 тыс. 137 руб. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса «Авито Работа».

В лидерах оказались фрезеровщики, прирост зарплатных предложений для который составил 68% и достиг в среднем 98 тыс. 341 руб. Вторую строчку заняли стропальщики с приростом в 56% — до 69 тыс. 584 руб. На третьем месте токари (+55%) с зарплатой в 101 тыс. 17 руб.

«В третьем квартале 2023 года в сфере производства и сельского хозяйства количество вакансий увеличилось в 2,2 раза, а средние предлагаемые зарплаты — на 35% (61 290 руб.)»‎, — рассказал директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Также в списке лидеров по приросту зарплат машинисты (+55%), операторы ПК (+49%), слесари (+41%), а также сварщики и водители автобусов (+39%).

В октябре эксперты «Авито Работы» составили топ профессий с самыми высокими зарплатами в Москве этой осенью. На первом месте оказались агенты по недвижимости, среднее вознаграждение которых составляет 153 тыс. 994 руб. Второе место по уровню зарплат заняли дальнобойщики, которым в среднем готовы платить по 144 тыс. 719 руб.

Ранее стала известна выплата, которая вырастет в два раза с 2024 года.