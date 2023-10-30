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В РСТ оценили ситуацию на кавказских курортах после событий в Махачкале

Российский союз туриндустрии заявил о спокойной обстановке на курортах Кавказа

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Shutterstock

Обстановка на российских курортах Кавказа в настоящий момент спокойная, не улетевшие из-за событий в аэропорту Махачкалы путешественники были распределены по гостиницам или направлены по домам через другие авиаузлы. Об этом сообщается на официальном сайте Российского союза туриндустрии.

«Обстановка на кавказских курортах остается спокойной. Все организованные туристы, не улетевшие вчера из Махачкалы из-за событий в аэропорту, размещены в гостиницах или отправлены домой через соседние аэропорты», — уточнили в РСТ.

Сведений об аннуляции забронированных туров сейчас не поступало, добавили в организации.

Председатель регионального союза туриндустрии Северо-Кавказского федерального округа, гендиректор компании «Магтур» Умар Айдинов пояснил, что в большинстве случаев проживание туристов в отелях продлено бесплатно.

До этого в Канаде обеспокоились событиями в аэропорту Махачкалы.

Ранее глава Дагестана предложил задержанным в аэропорту поехать на СВО «отмыться от позора».

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