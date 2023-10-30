Франция депортирует десятки россиян, «приверженных радикальному исламу»

Власти Франции намерены начать процедуру депортации почти 40 российских граждан, которые подозреваются в приверженности радикальному исламу. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, его слова приводит RMC.

«Мы составили список из 39 граждан России, за которыми мы особо тщательно следим из-за подозрений в радикализации», — пояснил он.

По информации МВД Франции, теперь Париж ждет согласия Москвы на прием депортированных россиян.

Известно, что российским властям удалось идентифицировать граждан, которых готовятся выслать из Франции.

«До начала конфликта на Украине мы депортировали множество граждан РФ», — подчеркнул Дарманен.

В октябре во французском городе Аррас, расположенном в часе езды от Парижа, вооруженный ножом молодой мужчина напал на среднюю школу Гамбетта. Нападение устроил 20-летний чеченец, который сам учился в этой школе и находился под наблюдением спецслужб Франции.

До этого из Польши депортировали самозваного агента ФСБ в Дагестане. Мужчине запретили пребывание в Шенгенской зоне.

Ранее в ФРГ начали обсуждать депортацию людей, празднующих нападение на жителей Израиля.