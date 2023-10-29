В школе Рязани учащиеся и персонал массово заразились норовирусной инфекцией

Больше 90 случаев заражения норовирусом выявили среди учащихся и работников школы № 1 им. В. П. Екимецкой в Рязани, начата проверка. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора на официальном сайте.

Специалисты надзорного ведомства начали санитарно-эпидемиологическое расследование.

«Всего с 26 октября зарегистрирован 91 случай. Все заболевшие получают необходимое лечение, находятся под медицинским наблюдением», — пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.

На фоне ситуации с вирусом принято решение прекратить очное обучение.

«Отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья», — добавили в ведомстве.

Уже осуществляются лабораторные исследования полученных проб.

Прокуратуры устроила внеплановую проверку в отношении учреждения и компании, ответственной за питание учеников.

До этого врач Максим Маскин предположил, что заражение новым штаммом COVID-19 будет протекать легко.

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.