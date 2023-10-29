В США неизвестный открыл огонь по отмечавшим Хэллоуин

Не меньше двух человек стали жертвами стрельбы в ходе празднования Хэллоуина в американском штате Флорида. Об этом сообщает издание The US Sun.

Согласно данным телеканала, инцидент с применением огнестрельного оружия произошел в районе Йбор Сити в городе Тампа.

Установлено, что стрельбе предшествовала драка между двумя группами людей.

Около 18 человек были доставлены в больницы в связи с произошедшим инцидентом.

Люди были в костюмах. Когда началась стрельба, сотрудники полиции уже были на месте, никто из них не пострадал.

Причина происшествия во Флориде в настоящий момент выясняется.

До этого стрельбу в штате Мэн признали крупнейшей по числу жертв в США в 2023 году. Полиция не нашла в массовой стрельбе в штате Мэн признаков терроризма.

Ранее водитель Toyota обстрелял гаишников из фейерверка во время погони.