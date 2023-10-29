В Белгороде занимаются устранением последствий непогоды

Из-за сильного ветра в Белгороде оказались повалены свыше 80 деревьев, повреждено больше 10 машин. Об этом заявил в официальном Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.

«Всего к этому времени поступило 82 сообщения о поваленных деревьях, 11 — о поврежденных автомобилях, 18 — об упавших ветках, 22 — о поврежденных парапетах и ограждениях», — говорится в публикации градоначальника.

По словам Демидова, коммунальщики отработали уже 50% поступивших обращений от местных жителей касательно последствий непогоды в Белгороде.

Для ликвидации последствий природной стихии в Белгороде сформировали две бригады, трудившиеся всю ночь 29 октября.

До этого снег с дождем и гололедица прогнозировались в Москве до утра 29 октября. Переход температуры воздуха через 0 °С в сторону отрицательных значений может способствовать образованию гололедицы.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.