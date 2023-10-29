Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белгороде занимаются устранением последствий непогоды

В Белгороде из-за сильного ветра упало свыше 80 деревьев

close
100%
«ДЕМИДОВ»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ДЕМИДОВ»

Из-за сильного ветра в Белгороде оказались повалены свыше 80 деревьев, повреждено больше 10 машин. Об этом заявил в официальном Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.

«Всего к этому времени поступило 82 сообщения о поваленных деревьях, 11 — о поврежденных автомобилях, 18 — об упавших ветках, 22 — о поврежденных парапетах и ограждениях», — говорится в публикации градоначальника.

По словам Демидова, коммунальщики отработали уже 50% поступивших обращений от местных жителей касательно последствий непогоды в Белгороде.

Для ликвидации последствий природной стихии в Белгороде сформировали две бригады, трудившиеся всю ночь 29 октября.

До этого снег с дождем и гололедица прогнозировались в Москве до утра 29 октября. Переход температуры воздуха через 0 °С в сторону отрицательных значений может способствовать образованию гололедицы.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий