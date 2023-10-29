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Жителей Москвы попросили не подкармливать животных в парках

Экологи призвали москвичей не кормить диких животных до морозов

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Unsplash

Жителей Москвы попросили не подкармливать диких животных в парках до наступления похолодания в столичном регионе. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

«Помогать зверям и птицам — добрая традиция многих москвичей. Однако важно не подкармливать диких животных до наступления морозов», — призвали специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Поясняется, что кормление птиц и грызунов до зимней погоды может только навредить им.

«До зимы звери способны самостоятельно находить себе корм. Несвоевременная подкормка приводит к тому, что инстинкты животных и птиц притупляются, они начинают лениться самостоятельно добывать пропитание», — подчеркнули в ДПиООС

Еще есть риск, что звери станут практически полностью отказываться от естественной пищи или станут потреблять ее меньше, чем требуется.

В департаменте добавили, что многие горожане подкармливают уток хлебобулочными изделиями, но черный хлеб может вызвать у птиц процесс брожения в пищеварительной системе. Для пернатых опасно и частое употребление белого хлеба.

До этого синоптик Михаил Леус предупредил жителей Москвы о потеплении до 10 °C на будущей неделе.

Ранее Московский зоопарк сообщил о заселении пары бинтуронгов.

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