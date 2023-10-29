Два пациента сбежали из психбольницы в Бурятии

В поселке Новая Брянь совершили побег двое пациентов психоневрологического диспансера, где проходят принудительное лечение осужденные за тяжкие преступления. Об этом сообщается в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ».

Побег пациентов попал на видео на кадрах ролика, который сняли очевидцы, двое мужчин перелезли через бетонный забор, ограждающий лечебное учреждение, и спокойно удалились в неизвестном направлении.

Одного из беглецов удалось задержать, второго разыскивает полиция. В психоневрологических диспансере в Новой Бряни находятся на принудительном лечение осужденные за тяжкие преступления.

Два года назад из этой же психбольницы совершили побег семь человек, они напали на санитаров, ранили одного из них, взломали двери и скрылись.

Ранее россиянин сбежал из психбольницы после нападения на медработника.