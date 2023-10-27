Россиянин сбежал из психбольницы после нападения на медработницу

В Сибири ищут пациента психбольницы, который напал на сотрудницу учреждения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел в Новосибирске. По предварительной информации, 36-летний мужчина схватил одну из работниц психиатрической больницы и набросился на нее с шуруповертом. После этого пациент сбежал.

Женщину госпитализировали. Медики диагностировали у нее рваную рану шеи и ушиб головы.

Ранее на Урале пенсионерка попала на судебную стационарную психиатрическую экспертизу после того, как она выбросила правнука из окна. Женщину отправили в психиатрическое лечебное учреждение.

Ранее бывшего игрока ФК «Питтсбург Стилерз» отправили в психиатрическую больницу после дебоша в кабинете врача.