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Вооруженные пистолетом мужчины избили дачника, выгуливавшего собаку

Shot: в Подмосковье вооруженные налетчики избили и ограбили дачника

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Александр Кряжев/РИА Новости

В подмосковном Чехове двое неизвестных с пистолетом напали на пожилого мужчину во время прогулки с собакой, запугали его жену и вынесли из дома все накопления. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в СНТ «Лесная цесарка», 58-летний дачник гулял с собакой, когда на него набросились двое мужчин в балаклавах. Угрожая мужчине пистолетом, они избили его, связали руки и ноги скотчем, затащили в дом и стали требовать деньги.

На шум вышла супруга пострадавшего, 49-летняя женщина испугалась за жизнь мужа и передала налетчикам наличные евро и доллары на общую сумму около 300 тысяч рублей.

Грабители скрылись с места преступления. Возбуждено уголовное дело о разбое, нападавших ищут.

Ранее бездомный избил женщину до неузнаваемости и отобрал у нее рюкзак с ноутбуком.

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