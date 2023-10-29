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В секторе Газа возобновилась работа интернета

В Газе заработал интернет, отключенный Израилем

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Hatem Ali/AP

В секторе Газа возобновилась работа интернета, который до этого был отключен Израилем, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственного обозревателя Маджеда Абусалама.

Обозреватель сообщил, что смог связаться со своей матерью, которая проживает в секторе Газа.

«Скажите всем, что соединение слабое, но оно есть. Теперь каждый может связаться с членами своей семьи», — заявил Абусалам.

До этого министр связи и информационных технологий Палестины Исхак Садр заявил, что израильские власти отказались снова подключить отключенные ими вручную услуги мобильной связи и интернета в секторе Газа несмотря на проверки международных организаций.

По словам министра, было подтверждено, что сотовую связь и интернет в Газе вручную отключила израильская сторона.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.

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