В России разработают независимую климатическую стратегию

Комитет Госдумы поможет разработать суверенную стратегию, заявил председатель экологической партии «Зеленые» Андрей Нагибин, который сохранил свой пост на внеочередном съезде партии.

Приоритетным направлением работы партии «Зеленые» станет разработка независимой российской климатической стратегии.

Она будет базироваться на принципах научной обоснованности, технологического реализма и соответствия национальным интересам.



«Существующие сегодня мировые стратегии не отвечают национальным интересам России. К работе над суверенной стратегией мы планируем подключить признанных специалистов, включая комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, экспертов Общественной палаты РФ, научное сообщество, в том числе из регионов», — отметил Нагибин.



Партия продолжит активную работу по экспертизе федеральных и региональных законопроектов в сфере экологии и выработке собственных законодательных инициатив, а также защите экологических прав граждан.

Кроме этого, «Зеленые» определили приоритетные регионы для участия в выборах всех уровней в 2024-2025 годах.