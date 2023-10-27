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Педофил соврал, что его в детстве изнасиловал москвич-бизнесмен, чтобы разжалобить суд

В Татарстане педофил соврал о пережитом в детстве насилии, чтобы разжалобить суд

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В Татарстане педофил попытался разжалобить суд и соврал о пережитом в детстве сексуальном насилии со стороны бизнесмена из Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По информации Telegram-канала, уроженца города Бугульма отправили в СИЗО по обвинению в домогательствах в отношении ребенка в Сибири. Там сокамерник пожаловался мужчине на москвича-бизнесмена, который якобы не выполнил перед ним финансовые обязательства.

Обвиняемый в домогательствах россиянин решил помочь новому другу и заодно разжалобить суд. Бугульминец придумал и рассказал историю о том, как московский бизнесмен якобы изнасиловал его в «Ягуаре» восемь лет назад.

Обман вскрылся, когда полицейские допросили бизнесмена. Оказалось, что «Ягуар», где якобы все произошло, изнутри выглядит совсем не так, как описал обвиняемый. После этого бугульминец получил еще полтора года исправительных работ.

Ранее россиянина, насиловавшего падчерицу и угрожавшего ей расправой, отправили в колонию.

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