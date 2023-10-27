Россиянам объяснили причины и способы борьбы с хронической болью

Если человека мучают хронические боли, то ему следует обратиться за помощью к врачу-алгологу. Комплексное лечение пациенту назначат после дообследования, рассказала РИАМО руководитель Центра изучения боли АО «Медицина», член российского общества по изучению боли, ассоциации интервенционного лечения боли, союза реабилитологов РФ Анна Терехова.

Хронической боль считается, если она продолжается более трех месяцев или сохраняется в течение месяца после исчезновения ее причины. Также к такому виду болей относят постоянные рецидивы, боли, связанные с хроническими болезнями или незаживающей травмой.

По данным ВЦИОМ, сегодня хронические синдромы боли встречаются у 43% россиян.

«Ощущение боли может быть разным. Например, она может быть пульсирующей, колющей, жгучей или жалящей, постоянной или непостоянной, а интенсивность боли может варьироваться», – отметила врач.

При таком состоянии у человека возникают и другие симптомы, среди которых – усталость, депрессия, тревога, потеря веса, проблемы со сном и другие. Затягивать с обращением к алгологу не следует.

На осмотре специалист должен узнать всю историю заболевания, проверить тонус и силу мышц, величину рефлексов, интенсивность чувствительных нарушений, рассказала Терехова. После этого он может направить пациента на дообследование, а после постановки клинического диагноза ему прописывается комплексное лечение. Оно включает в себя медикаментозную терапию, реабилитационные мероприятия и психологическую коррекцию, пояснила врач.

Напомним, ученые выяснили, что особая чрескожная электротерапия может принести значительное облегчение для 80–90% пациентов с хронической болью.

Также ранее сообщалось, что одной из обязательных процедур при хронических и сильных болях в спине является МРТ.