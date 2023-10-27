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Россиянин попал в больницу с травмами после нападения бездомных собак и алабая

В Башкирии стая собак напала на двух местных жителей

В Башкирии стая собак набросилась на нескольких людей. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Уфа».

Оба инцидента произошли в городе Салават. Собаки, среди которых был алабай в ошейнике, напали на прохожего. В тот момент рядом находился водитель машины. В результате мужчина получил травму предплечья.

Спустя некоторое время эти же собаки набросились на женщину. Ей помог прохожий с палкой.

После двух инцидентов прокуратура организовала проверку.

«В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку деятельности органа местного самоуправления по организации работы по отлову и содержанию бездомных собак», — сообщается в публикации.

Владельца одного из псов также могут привлечь к ответственности.

Ранее в Петербурге собака укусила мужчину за половой орган.

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