Россиянин попал в больницу с травмами после нападения бездомных собак и алабая

В Башкирии стая собак набросилась на нескольких людей. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Уфа».
Оба инцидента произошли в городе Салават. Собаки, среди которых был алабай в ошейнике, напали на прохожего. В тот момент рядом находился водитель машины. В результате мужчина получил травму предплечья.
Спустя некоторое время эти же собаки набросились на женщину. Ей помог прохожий с палкой.
После двух инцидентов прокуратура организовала проверку.
«В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку деятельности органа местного самоуправления по организации работы по отлову и содержанию бездомных собак», — сообщается в публикации.
Владельца одного из псов также могут привлечь к ответственности.
Ранее в Петербурге собака укусила мужчину за половой орган.