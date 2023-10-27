Врач перечислил признаки, по которым можно распознать инсульт на ранней стадии

Инсульт является опасным нарушением мозгового кровообращения, при котором у человека развивается неврологическая симптоматика. О том, как распознать инсульт на ранней стадии, «Москве 24» рассказал заведующий неврологическим отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России, врач-невролог, доктор медицинских наук Александр Ширшов.

По его словам, чаще всего тревожные сигналы возникают на одной стороне тела. Например, может внезапно развиться слабость в руке или ноге, которая не проходит и нарастает. Кроме того, насторожить должны онемение или мурашки, потеря функции речи или невозможность распознать чужие слова, а также кратковременная утрата зрения.

Для геморрагического инсульта, который предполагает разрыв сосуда и кровоизлияние в вещество головного мозга, характерны головная боль и более быстрый темп развития симптомов. Врач отметил, что все симптомы обычно появляются внезапно.

«В России существует утвержденный Минздравом алгоритм оказания медицинской помощи при инсульте. При малейшем подозрении необходимо вызывать скорую, которая доставит человека в стационар», — добавил Ширшов.

Терапевт Игорь Видяскин до этого рассказал, что отказ от плохих привычек, физическая активность и правильное питание помогут избежать инсульта.

Ранее был найден способ вернуть контроль над равновесием после инсульта мозжечка.