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Обыски в элитном бизнес-клубе Москвы спровоцировал подмосковный экс-политик

Mash: обыски в элитном Club 500 в Москве прошли из-за бывшего политика

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Club 500/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поводом для обысков в элитном бизнес-клубе Москвы Club 500 стала жалоба экс-кандидата в мэры Красногорска Валерия Немировского, которого туда не взяли. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, Немировский намеревался стать членом Club 500, но по неназванной причине не смог подтвердить свои доходы для составления заявки на вступление. Резиденты элитного клуба имеют средний оборот около 2,6 млрд рублей в год.

В опубликованном Telegram-каналом разговоре бывшего политика с представительницей элитного клуба он обвиняет Club 500 в нарушении законов Российской Федерации из-за просьбы подтвердить уровень бизнес-доходов.

Немировского не взяли в Club 500 без подтверждения годового оборота, и тогда он обратился в полицию, сообщает Mash.

25 октября в Club 500 прошли обыски, были изъяты документы и компьютеры. В результате проведенных мероприятий полиция не выявила нарушений, сообщил адвокат элитного бизнес-клуба.

Ранее обыски прошли в магазине блогера Никиты Ефремова.

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