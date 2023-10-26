Россияне стали летать за границу вдвое чаще, чем в прошлом году

Жители России стали почти в два раза чаще летать за границу, в том числе спросом пользуются европейские направления. Об этом в пресс-центре НСН сообщил гендиректор компании Tez Tour Воскан Арзуманов.

В прошлом году на текущие даты было забронировано 60 туров за рубеж, а в этом году — 115, отметил Арзуманов.

«Рост практически в два раза. В Европу едут, спрос есть, ассортимент направлений очень большой, — добавил он. — Мы, конечно, всегда расстраиваемся, когда он уменьшается, но есть, над чем работать».

Напомним, туроператоры заявили, что для россиян альтернативой Турции стала Куба. Отмечается, что эти два направления сопоставимы по ценам.

На предстоящую зиму самыми популярными направлениями для путешествий у жителей России стали Москва, Сочи и озеро Байкал, а по данным Ассоциации туроператоров России среди международных направлений востребованными остаются Таиланд и ОАЭ.