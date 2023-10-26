В Москве благодаря МЦД появится почти 900 тыс. рабочих мест

Запуск первых двух диаметров дал Москве около 238 тыс. новых рабочих мест, а до 2035 года будут организованы еще 646 тыс. мест, заявил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он отметил, что в этом году в Москве открылись D3 «Ленинградско-Казанский» и D4 «Калужско-Нижегородский».

«Запуск диаметров не только улучшил транспортную доступность, но и оказывает положительное влияние на экономику всего города. Станции МЦД служат точками притяжения для бизнеса. Рядом с ними строится недвижимость и жилье, открываются новые предприятия и компании, все это требует привлечения тысяч специалистов и создания рабочих мест. Мы продолжаем развивать рельсовый транспорт по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — отметил Ликсутов.

Также руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры добавил, что развитие диаметров продолжается.

«Строятся новые московские городские вокзалы, которые соответствуют всем высоким стандартам московского транспорта. С их открытием пассажиры получают удобную ж/д инфраструктуру и новые варианты пересадок на другие виды транспорта. В ближайшие годы заработают московские городские вокзалы Петровско-Разумовская, Рижская, Митьково, Малино, Беговая, завершится реконструкция Курского вокзала», — сказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что в следующем году планируется обновление поездов на маршрутах дальних пригородных зон на МЦД-3, а на МЦД-4 поезда полностью обновят к концу 2025 года.