Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывшего сотрудника ФСБ заочно приговорили за передачу взятки Захарченко

Суд приговорил экс-полковника ФСБ Сенина к девяти годам за взятки Захарченко

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Военный суд заочно приговорил к девяти годам колонии строгого режима фигуранта «дела Захарченко», экс-полковника ФСБ Дмитрия Сенина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд.

Мужчину обвинили в посредничестве при даче взятки осужденному бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Но Сенин находится в международном розыске, поэтому приговор вынесли заочно.

Накануне Сенин получил госзащиту и убежище в Черногории. СМИ писали, что Черногория отказалась выдать его России, после чего процесс в столичном военном суде фактически потерял смысл.

В дальнейшем приговор российского суда могут направить в Черногорию для исполнения, но власти республики, вероятно, вновь откажут России. По данным источников «Коммерсанта», экс-офицер взят в Подгорице под госзащиту.

Самого бывшего главу управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. Во время обысков по делу в квартире его сестры были найдены наличные деньги в разных валютах на общую сумму около 9 млрд руб.

Всего у семьи Захарченко было изъято в пользу государства 11 квартир, 16 машиномест, четыре автомобиля, а также полукилограммовый золотой слиток. Экс-полковник был приговорен к 12,5 года лишения свободы. К этому добавился еще срок за коррупцию. Сейчас экс-полицейский отбывает наказание в виде 16 лет строгого режима.

В ноябре 2019 года Дмитрия Захарченко признали «заключенным, склонным к побегу и нападению на охрану».

Ранее на Украине возбудили новое уголовное в отношении Януковича.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий