Россияне ответили, есть ли у них гордыня

Большинство (65%) россиян не видят за собой гордыни, показали результаты совместного исследования Всероссийского центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и kp.ru.

Эти респонденты ответили, что не считают себя «особенным или не таким, как все другие». Еще 34% категорически не согласились с такой формулировкой, а 18% сказали, что она им «скорее не подходит».

Только четверть россиян признались, что считают себя особенными. Из них 9% сообщили, что такая характеристика им «полностью подходит», 18% — «скорее подходит». Еще 8% опрошенных затруднились ответить.

Россиян также попросили ответить на вопрос, к каким последствиям может привести гордыня. 30% считают, что она может испортить отношения с людьми и привести к одиночеству, 21% — к разрушению человека, по 5% — к необдуманным действиям, а также к эгоизму и переоценке своих возможностей. Только 4% считают, что человек с гордыней попадет в ад.

«Исследование наше показывает, что главный контролер — давно уже не религиозные установки и даже не искусственная мораль, а общественное мнение и оценки окружающих», — прокомментировал такие результаты кандидат социологических наук, директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

До этого исследование ВЦИОМ и kp.ru показало, что большинство (54%) россиян никогда никому не завидовали. Согласно опросу, зависть к чему-то конкретному испытывают 28% россиян. В основном это молодые люди, которые находятся в возрастной группе до 25 лет — 37% и от 25 до 34 лет — 34%.

Ранее стало известно, что каждый десятый россиянин хотел бы перезимовать в теплых странах.