Симоньян обвинила Пугачеву в оправдании чеченских террористов

Народная артистка Алла Пугачева 20 лет назад не считала террористов, захвативших заложников на мюзикле «Норд-Ост», террористами, пока они не начали расстреливать людей. Об этом в выпуске своей авторской программы заявила главред RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, «как-то мимо нее прошло» то, какие политические воззрения были у певицы уже в начале пребывания Владимира Путина во главе государства. Симоньян показала отрывок из старого интервью с Пугачевой, в котором она выступила против Второй чеченской войны.

«Может, лучше во имя интересов людей, невинно страдающих, погибающих, незнамо за что, лучше признать поражение в войне?» — сказала на видео Пугачева.

Как отмечает газета «Московский комсомолец», в ролике от Симоньян не были приведены данные о времени съемки интервью, но она утверждает, что оно было записано в тот момент, когда террористы удерживали заложников на Дубровке. Также Симоньян заявила, что раньше не знала о пацифистских настроениях тех лет у певицы, а теперь нашла архивное видео и была шокирована.

«Я знакома с этой женщиной с детства, к счастью или к сожалению. Алла Пугачева. Не к ночи будет помянута. Но я не была знакома с тем, какие мысли она высказывала еще 20 лет назад. Просто поразительно, как мы все не замечали - два десятилетия прошло...» — заявила Симоньян.

Кроме того, главред RT призвала своих зрителей подумать о том, что два десятилетия люди не замечали, «на чьи концерты мы ходим, кому деньги отдаем, на что они строят уродливые замки».