В Санкт-Петербурге задержали помощника главы МЧС по делу о хищениях

В Санкт-Петербурге был задержан помощник главы министра чрезвычайных ситуаций Станислав Орлов, а в его квартире на Варшавской улице, а также в доме в Сестрорецке были проведены обыски. Об этом сообщает 47news.

Отмечается, что задержание 43-летнего помощника главы МЧС проходило утром 25 октября.

Как сообщает издание 78.ru, Орлов подозревается в хищениях на строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов в рамках государственной программы «Газпром — детям». Сообщается, что в строительстве были задействованы несколько фирм, главы которых были поставлены помощником министра, однако юридической связи они друг с другом не имеют.

Ранее сообщалось, что бывший топ-менеджер «Роскосмоса» и замначальника департамента аппарата полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Владимир Мешков покинул Россию.

Мешкова объявили в международный розыск. Согласно информации Следственного комитета, бывшего топ-менеджера госкорпорации обвиняют в хищении более чем 600 млн рублей. Деньги были выделены на реконструкцию стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП).

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.