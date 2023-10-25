Мужчина, ограбивший ребенка в Щелково, был ранее судим

Мужчина, которого задержал пенсионер в Щелково, имел проблемы с законом и был дважды судим. Об этом сообщает РИА Новости.

«Павел Потапов 1988 года рождения ранее был судим по статьям 158 УК РФ (Кража), 228 УК РФ (Незаконный оборот наркотиков)», — сообщил собеседник агентства.

Инцидент произошел в подмосковном Щелково, пенсионер, ремонтировавший во дворе свой автомобиль, увидел, как грабитель пытается отобрать у мальчика телефон.

Пожилой мужчина вмешался, он ударил грабителя, повалил его на землю и схватил. По сообщению регионального МВД пенсионера наградят за содействие в поимке преступника.

Ранее грабитель выдал себя за курьера и напал с сообщниками на женщину, ожидавшую доставки.