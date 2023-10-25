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В Брянской области сбили четыре дрона ВСУ

Богомаз: системы ПВО и РЭБ сбили четыре дрона ВСУ в Брянской области

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли уничтожить четыре беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Брянским районом силами ПВО и средствами РЭБ Министерства обороны РФ», — сообщил Богомаз.

По данным главы региона, никто не пострадал, а на место сбитых дронов прибыли оперативные службы.

Ранее сообщалось, что разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины обнаружен возле железной дороги в Брянской области. Отмечается, что беспилотник был без взрывчатки. Специалисты забрали аппарат и увезли его на экспертизу.

13 октября Минобороны РФ сообщало, что российские войска предотвратили попытку Украины совершить террористическую атаку с применением двух БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Отмечается, что системами противовоздушной обороны оба украинских беспилотника были перехвачены над Белгородской и Брянской областями.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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