Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Психотерапевт назвала способы, которые помогут улучшить настроение осенью

Психотерапевт Наумова: встречи с друзьями помогут улучшить настроение осенью

close
100%
Depositphotos

Пасмурная осенняя погода может оказывать негативное воздействие на настроение, в результате люди могут чувствовать апатию, грусть, печаль и одиночество. Об этом «Москве 24» рассказала семейный психотерапевт Наталья Наумова.

«Больше половины россиян подвержены чувствительности к дождливой, хмурой осенней погоде, есть такая специфика восприятия действительности. Не то что у них какое-то заболевание. Просто им как-то грустно и они думают, что у них депрессивное состояние, которое достаточно быстро развеивается при работе с психологом», — отметила эксперт.

Чтобы бороться с грустью и апатией, следует включить в свою жизнь больше радости и позитива и изменить ход мыслей, посоветовала психотерапевт.

«Сконцентрироваться на том, что в каждом периоде есть свои плюсы. И что современные люди не так уж сильно зависимы от природных условий, нежели это было в первобытном обществе. Можно и осенью, и зимой выстраивать великолепные планы, добиваться результатов», – подчеркнула Наумова.

По ее словам, важно гулять не менее двух часов в день, заниматься спортом, а также встречаться с друзьями. Кроме того, можно ходить в театры, кино и на выставки, чтобы получать новые впечатления, а также подключить спа-процедуры и массаж.

Диетолог, нутрициолог, эксперт компании SOLGAR Елена Федорова до этого рассказала «Газете.Ru», что осенняя хандра — это период, когда происходит резкая смена настроения на фоне сезонной динамики, связанной с сокращением светового дня, уменьшением количества солнечного света, снижением температуры и дождливой погодой. По ее словам, все это приводит к сокращению выработки гормонов счастья — серотонина и дофамина.

Ранее врач перечислила витамины, которые помогают от хандры осенью.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий