Психотерапевт назвала способы, которые помогут улучшить настроение осенью

Пасмурная осенняя погода может оказывать негативное воздействие на настроение, в результате люди могут чувствовать апатию, грусть, печаль и одиночество. Об этом «Москве 24» рассказала семейный психотерапевт Наталья Наумова.

«Больше половины россиян подвержены чувствительности к дождливой, хмурой осенней погоде, есть такая специфика восприятия действительности. Не то что у них какое-то заболевание. Просто им как-то грустно и они думают, что у них депрессивное состояние, которое достаточно быстро развеивается при работе с психологом», — отметила эксперт.

Чтобы бороться с грустью и апатией, следует включить в свою жизнь больше радости и позитива и изменить ход мыслей, посоветовала психотерапевт.

«Сконцентрироваться на том, что в каждом периоде есть свои плюсы. И что современные люди не так уж сильно зависимы от природных условий, нежели это было в первобытном обществе. Можно и осенью, и зимой выстраивать великолепные планы, добиваться результатов», – подчеркнула Наумова.

По ее словам, важно гулять не менее двух часов в день, заниматься спортом, а также встречаться с друзьями. Кроме того, можно ходить в театры, кино и на выставки, чтобы получать новые впечатления, а также подключить спа-процедуры и массаж.

Диетолог, нутрициолог, эксперт компании SOLGAR Елена Федорова до этого рассказала «Газете.Ru», что осенняя хандра — это период, когда происходит резкая смена настроения на фоне сезонной динамики, связанной с сокращением светового дня, уменьшением количества солнечного света, снижением температуры и дождливой погодой. По ее словам, все это приводит к сокращению выработки гормонов счастья — серотонина и дофамина.

Ранее врач перечислила витамины, которые помогают от хандры осенью.