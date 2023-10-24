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Глава МВД РФ сообщил о совершаемых мигрантами преступлениях

Колокольцев заявил о росте доли тяжких преступлений, совершенных мигрантами

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

За последние два года существенно выросло число особо тяжких уголовных преступлений, осуществляемых мигрантами, заявил глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев. Его цитирует МВД Медиа
.
Ранее под председательством Колокольцева состоялось заседание коллегии МВД РФ, которое было посвящено противодействию нелегальной миграции.

Как заметил Колокольцев, в структуре иностранной преступности сейчас происходят качественные изменения. В ней возросла доля тяжких и особо тяжких деяний.

По словам главы МВД, все больше ситуаций, когда мигранты принимают участие в незаконном обороте наркотиков. Каждое четвертое уголовное дело в отношении приехавшего в Россию заводится из-за запрещенных веществ. При этом в 2021 году это было каждое восьмое дело, пояснил Колокольцев.

Колокольцев обратил внимание, что РФ на четвертой позиции в мировом рейтинге по численности мигрантов.

Также замглавы Минстроя Александр Ломакин заявлял, что на стройках в РФ работает около 800 тыс. мигрантов.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.

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