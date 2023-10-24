Названы причины провала переговоров об освобождении заложников с ХАМАС

Переговоры об освобождении 50 заложников, находящихся у ХАМАС, снова провалились, стороны не смогли договориться о поставках топлива в сектор Газа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Они утверждают, что ХАМАС, Израиль, Катар и Египет обсуждали подобную возможность. Против поставок топлива в Газу со стороны Египта высказался Иерусалим.

В публикации отмечается, что Израиль готов пропустить грузы с топливом только в том случае, если будут освобождены мирные граждане. Источник подчеркивает, что Иерусалим опасается того, что топливо попадет в руки представителей ХАМАС и будет использоваться в военных целях.

До этого две освобожденные заложницы прибыли на КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.