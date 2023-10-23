МВД Франции сообщило о задержании сотен человек за антисемитизм

Во Франции за две недели задержаны 336 человек за акты антисемитизма на фоне эскалации в Израиле. Об этом заявил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен в социальной сети X.

«С 7 октября было зарегистрировано 588 актов антисемитизма. Благодаря работе служб охраны правопорядка, 336 человек были задержаны», — сказано в сообщении.

12 октября сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен встретиться с лидерами политических партий, а также обратиться к нации по телевидению, чтобы призвать к единству, так как в стране наблюдается увеличение проявлений антисемитизма после нападения ХАМАС на Израиль.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.