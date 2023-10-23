Юрист назвал способ предотвращения изнасилований в такси

Камеры видеонаблюдения за салоном, установленные в каждом автомобиле такси помогут предотвратить изнасилования. Такое мнение в интервью Общественной службе новостей озвучил почетный адвокат России Дмитрий Краснов. Он напомнил, что на сегодняшний день уже ввели датчик определения опьянения водителя. Подобные технологии, по его словам, кардинально изменят ситуацию.

Он также обратил внимание, зачастую насильники остаются безнаказанными из-за того, что жертвы, переживая за свою честь или попросту будучи испуганными, не обращаются в правоохранительные органы, либо делают это, когда следов уже нет. При этом, по словам юриста, найти злоумышленника несложно.

«Если агрегатор соблюдает правила и выставляет тех водителей, которые должны находиться в машине, то есть за которыми она закреплена, то это просто. Если предположим, что за рулем находится иной человек, то стоит помнить, что сегодня все наши города напичканы камерами, и если необходимо установить лицо, при определенных оперативных усилиях это не сложно», — уверен Краснов.

В сентябре 18-летняя жительница Невского района Санкт-Петербурга обратилась в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Девушка рассказала, что ее пытался изнасиловать водитель такси. По ее словам, во время поездки мужчина молчал, и по дороге домой она задремала. Проснулась горожанка уже у своего подъезда и обнаружила, что находится на переднем сиденье. Оказалось, что водитель перенес девушку туда, чтобы воспользоваться ее беспомощным состоянием.

Ранее житель Уфы изнасиловал подругу семьи, когда жена отошла за продуктами.