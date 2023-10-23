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В Совфеде обвинили США в безразличии к судьбе Израиля и Палестины

Сенатор Ковитиди заявила, что США безразличны к судьбе Израиля и Палестины

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Член конституционного комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что Соединенные Штаты безразличны к судьбе Израиля и Палестины, и Вашингтону интересно только подсчитывать прибыль от продажи оружия, сообщает РИА Новости.

«О судьбе народа Израиля, народа Палестины в США никто реально не думает. Это очевидно. В США считают лишь прибыль, а не человеческие жизни. Война на Ближнем Востоке повлечет повышение цен на энергоносители, автоматически повысит цены абсолютно на все и принесет США сверхприбыли», — заявила Ковитиди.

Сенатор отметила, что США не будут скупиться на системное вооружение армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) для получения миллиардной прибыли.

23 октября координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты в настоящий момент не наблюдают признаков того, что «крупный игрок» настроен на «большую войну» на Ближнем Востоке.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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