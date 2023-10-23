Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минздраве заявили о продолжении сотрудничества с ВОЗ

Мурашко сообщил, что Минздрав РФ поддерживает контакты с ВОЗ

close
100%
Global Look Press

Министерство здравоохранения РФ в настоящий момент сохраняет контакты со Всемирной организацией здравоохранения, проведена встреча с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданом Гебрейесусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Встреча проведена в понедельник, 23 октября.

«Да, [сохраняются]. Мы сегодня встречались с руководителем Всемирной организации здравоохранения, господином Тедросом», — пояснил глава российского Минздрава.

Как добавил Мурашко, на встрече с гендиректором ВОЗ поднимались вопросы, стоящие на повестке дня.

Кроме того, Минздрав и ВОЗ договорились о проведении совместных мероприятий на территории России, заключил министр.

До этого иммунолог Владимир Болибок предупреждал, что тридемии и осложнений от вирусов поможет избежать вакцинация. В России достаточно вакцин от коронавирусной инфекции и гриппа, напомнил эксперт.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий