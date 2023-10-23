В Минздраве заявили о продолжении сотрудничества с ВОЗ

Министерство здравоохранения РФ в настоящий момент сохраняет контакты со Всемирной организацией здравоохранения, проведена встреча с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданом Гебрейесусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Встреча проведена в понедельник, 23 октября.

«Да, [сохраняются]. Мы сегодня встречались с руководителем Всемирной организации здравоохранения, господином Тедросом», — пояснил глава российского Минздрава.

Как добавил Мурашко, на встрече с гендиректором ВОЗ поднимались вопросы, стоящие на повестке дня.

Кроме того, Минздрав и ВОЗ договорились о проведении совместных мероприятий на территории России, заключил министр.

До этого иммунолог Владимир Болибок предупреждал, что тридемии и осложнений от вирусов поможет избежать вакцинация. В России достаточно вакцин от коронавирусной инфекции и гриппа, напомнил эксперт.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.