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Во Франции оценили роль российской стороны в ситуации с клопами

20 Minutes: разведка Франции обвинила Россию в обострении психоза из-за клопов

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Shutterstock

Французские спецслужбы обвинили РФ в якобы «обострении психоза» из-за появления клопов в стране. Об этом сообщает издание 20 Minutes.

В издании подчеркнули, что Россия якобы распространяла недостоверную информацию о ситуации с клопами во Франции.

В 20 Minutes оценили опубликованные российскими авторами материалы как «попытки дестабилизации обстановки во Франции».

«Провоцирование безумия в СМИ во Франции и за рубежом может запятнать имидж страны за несколько месяцев до Олимпийских игр 2024 года в Париже», — пояснили во французской газете.

Отмечается, что в заголовках нескольких изданий была одна из их статей, основанная на ложной информации. Упомянут материал, из которого следовало, что кризис с клопами был напрямую связан якобы с украинскими беженцами.

Также в ERR предполагали, что нашествие клопов во Франции может затронуть Эстонию. Прогнозом поделилась журналист Сандра Саар.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

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