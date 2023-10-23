Во Франции оценили роль российской стороны в ситуации с клопами

Французские спецслужбы обвинили РФ в якобы «обострении психоза» из-за появления клопов в стране. Об этом сообщает издание 20 Minutes.

В издании подчеркнули, что Россия якобы распространяла недостоверную информацию о ситуации с клопами во Франции.

В 20 Minutes оценили опубликованные российскими авторами материалы как «попытки дестабилизации обстановки во Франции».

«Провоцирование безумия в СМИ во Франции и за рубежом может запятнать имидж страны за несколько месяцев до Олимпийских игр 2024 года в Париже», — пояснили во французской газете.

Отмечается, что в заголовках нескольких изданий была одна из их статей, основанная на ложной информации. Упомянут материал, из которого следовало, что кризис с клопами был напрямую связан якобы с украинскими беженцами.

Также в ERR предполагали, что нашествие клопов во Франции может затронуть Эстонию. Прогнозом поделилась журналист Сандра Саар.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.