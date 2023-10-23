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Около столичного посольства Израиля полиция задержала почти 10 человек

Shot: девять человек задержали у посольства Израиля в Москве

В Москве устроили акцию в поддержку жителей Газы у здания столичного посольства Израиля на Большой Ордынке, были задержаны не менее девять человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Собравшиеся провели акцию в воскресенье, 22 октября. В руках они держали плакаты с фотографиями разрушений и лозунгами »Палестина, мы скорбим».

Вскоре присутствующих отвезли в отдел полиции, где в отношении их составили протоколы по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга».

Как уточнили в издании, аналогичные акции состоялись у здания посольства Палестины. Данных о задержании участников акции не поступало.

До этого Израиль эвакуировал посольства из Египта и Марокко из-за митингов. В посольствах Израиля по всему миру объявлен режим повышенной готовности. При этом израильских дипломатов, которым угрожает опасность, будут эвакуировать.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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