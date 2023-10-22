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В Париже тысячи человек вышли на акцию в поддержку Палестины

BFMTV: в Париже 15 тысяч человек вышли на манифестацию в поддержку Палестины

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Benoit Tessier/Reuters

Префектура полиции Парижа сообщила, что манифестации в поддержку Палестины и за прекращение ударов по сектору Газа организованной на площади Республики приняли участие 15 тыс. человек, сообщает телеканал BFMTV.

Манифестацию организовали пропалестинскими и мусульманскими ассоциациями, а также ассоциацией «Французский союз евреев за мир» при поддержке крупнейших профсоюзов, включая «Всеобщую конфедерацию труда» и «Унитарную профсоюзную организацию».

Кроме этого акция была поддержана со стороны депутатов из партии «Неподчинившаяся Франция».

Власти согласились на проведение акции при условии, что участники не будут выступать в поддержку терроризма и в частности палестинской группировки ХАМАС.

12 октября в Париже прошла акция в поддержку населения Палестины, несмотря на опубликованный префектурой запрет.

11 октября префект Парижа Лоран Нуньес опубликовал декрет, запрещающий проведение манифестации, сославшись на риски для общественного порядка.

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