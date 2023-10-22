В Париже тысячи человек вышли на акцию в поддержку Палестины

Префектура полиции Парижа сообщила, что манифестации в поддержку Палестины и за прекращение ударов по сектору Газа организованной на площади Республики приняли участие 15 тыс. человек, сообщает телеканал BFMTV.

Манифестацию организовали пропалестинскими и мусульманскими ассоциациями, а также ассоциацией «Французский союз евреев за мир» при поддержке крупнейших профсоюзов, включая «Всеобщую конфедерацию труда» и «Унитарную профсоюзную организацию».

Кроме этого акция была поддержана со стороны депутатов из партии «Неподчинившаяся Франция».

Власти согласились на проведение акции при условии, что участники не будут выступать в поддержку терроризма и в частности палестинской группировки ХАМАС.

12 октября в Париже прошла акция в поддержку населения Палестины, несмотря на опубликованный префектурой запрет.

11 октября префект Парижа Лоран Нуньес опубликовал декрет, запрещающий проведение манифестации, сославшись на риски для общественного порядка.

Ранее Макрон предостерег Иран от эскалации ситуации.