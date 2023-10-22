Израиль поблагодарил Красный Крест за участие в освобождении заложниц

Израильский координатор по делам похищенных и пропавших без вести Галь Хирш встретился с представителем Красного Креста. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает ТАСС.

«Координатор поблагодарил делегацию Красного Креста за участие в организации освобождения двух заложниц в субботу вечером и за взятие на себя роли нейтральной гуманитарной стороны», — сказано в сообщении.

20 октября глава МИД Израиля Эли Коэн встретился с послами 22 стран, граждане которых стали заложниками ХАМАС, и потребовал оказать давление на организацию, чтобы вынудить ее отпустить людей.

14 октября стало известно, что Красный Крест ведет диалог и с представителями палестинского движения ХАМАС, и с Израилем для того, чтобы обеспечить лекарствами заложников, которые находятся в плену у радикальных группировок в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.