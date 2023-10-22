В секторе Газа закончились медикаменты и топливо

Минздрав Палестины сообщил, что структуры здравоохранения сектора Газа исчерпали запасы медикаментов и топлива. Об этом пишет сирийское агентство SANA.

В сообщении говорится, что поступающая в сектор гуманитарная помощь недостаточна и не доходит до больниц.

Первые 20 грузовиков с гумпомощью для сектора Газа прибыли в анклав через египетский КПП «Рафах» 21 октября. Большая часть гумпомощи — 200 фур — не может проехать в сектор, поскольку Израиль ее не пропускает.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ультраправый министр нацбезопаности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».