Associated Press опубликовала расследование об ударе по больнице в Газе

Упавшая на больницу «Аль-Ахли» в секторе Газа ракета, вероятно, была запущена из Палестины и упала на госпиталь по ошибке. К такому выводу пришло агентство Associated Press в своем расследовании, основанном на видеозаписях.

Журналисты агентства проанализировали более десятка видео из новостей, с камер видеонаблюдения и из соцсетей. Кроме этого, они сопоставили место происшествия со спутниковыми снимками и фотографиями, сделанными до удара.

Из всего этого был сделан предварительный вывод, что ракета была выпущена с территории Палестины. Предположительно, она развалилась в воздухе или изменила направление полета по ошибке, в результате попала в больницу.

В качестве доказательства теории предоставляется видео, на котором зафиксирован массовый запуск ракет в сторону Израиля, на котором заметно, как одна ракета отклонилась от остальных, разваливается и падает на неосвещенную палестинскую территорию. Место предположительного падения сходится с тем, где располагается «Аль-Ахли».

В агентстве подчеркнули, что окончательных доказательств в пользу этой теории нет.

17 октября 2023 года в больнице «Аль-Ахли», расположенной в секторе Газа, произошел мощный взрыв. Весь мир обсуждает версии противоборствующих сторон, демонстрирующих свои доказательства и обвиняющих друг друга. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок считает, что любое обвинение должно строиться на выводах независимой комиссии, организовать работу которой пока не представляется возможным.

Ранее разведка Франции заявила, что не обнаружила признаков удара Израиля по больнице в Газе.