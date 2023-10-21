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В Москве перекрыли Красную площадь

«Молния. Москва»: Красную площадь в Москве перекрыли

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Alexander Zemlianichenko/AP

Красную площадь в Москве перекрыли, на территории находятся представители силовых спецслужб, сообщает Telegram-канал «Молния. Москва».

«Территорию огородили железными заборами и ввели усиление», — говорится в сообщении.

Авторы отметили, что на площади находятся машины полиции и Росгвардии.

Кроме этого, сообщается, что движение перекрыли на Васильевском спуске.

21 февраля движение на улицах Варварка и Ильинка в центре столицы между Красной и Новой площадями, а также Китай-городским проездом и Большим Москворецким мостом перекрывали из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

6 и 7 января в Москве, в районе Храма Христа Спасителя, перекрывали движение из-за рождественских богослужений.

Ранее американский журналист сравнил Москву с Нью-Йорком и Лондоном.

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