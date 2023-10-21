В ООН призвали действовать, чтобы завершить эскалацию палестино-израильского конфликта

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Каире во время саммита по ситуации в секторе Газа призвал к действиям, «чтобы положить конец кошмару», который случился из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

Генсек ООН призвал немедленно прекратить огонь в секторе Газа и освободить заложников. Как сказал фициальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, по последним данным, движение ХАМАС удерживает в секторе Газа не менее 210 человек.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.