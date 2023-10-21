Спонсоры вузов США стали отказывать в помощи из-за реакции заведений на ситуацию в Израиле

Крупнейшие американские вузы теряют свою поддержку из-за того, что их спонсоры начали отзывать запланированное финансирование из-за реакции учебных заведений на происходящее в Израиле, сообщает The Financial Times.

По информации издания, ряд благотворителей, таких как миллиардер Марк Роуэн, сооснователь инвестиционной компании Apollo Global Management, и Лесли Векснер, основатель холдинга Limited Brands, призвали университеты высказать более решительно позицию в отношении ХАМАС, а также принять более жесткие меры против студентов, протестующих против Израиля. Другие меценаты, например наследник косметического бренда Рональд Лаудер, венчурные капиталисты Дэвид Магерман и Джонатон Джейкобсон, экс-посол США в Китае Джон Хантсман заявили, что отзывают оказание помощи для университетов.

Юридические и инвестиционные компании даже пригрозили аннулировать сделанные студентам предложения о работе и не брать на работу студентов, участвующих в протестах.

Из-за оказываемого давления Гардвардский, Стенфордский и Пенсильванский университеты начали корректировать свои заявления, сделанные из-за эскалации в Израиле. Так, президент Пенсильванского университета Лиз Мэгилл заявила, что вуз «решительно выступает против террористических атак ХАМАС в Израиле и против антисемитизма», его представители «должны были быстрее и шире сообщать о своей позиции».

Пожертвования являются важной частью финансирования для американских вузов.

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