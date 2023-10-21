В МВД сообщили о задержании подозреваемого в нападении на женщин в Перми

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что удалось задержать мужчину, который подозревается в нападении на женщин на территории Индустриально района Перми. Об этом сообщается в Telegram-канале местных полицейских.

«Следствие продолжается», — добавили сотрудники правопорядка.

Известно, что свердловчанина некоторое время искали по подозрению в изнасиловании. Предварительно, мужчина не менее трех раз нападал на местных жительниц.

Подозреваемым оказался 45-летний уроженец Полевского. Согласно примерному описанию, злоумышленник носит бороду и куртку синего цвета со светоотражающими элементами.

Также на Урале со стрельбой задержали вооруженного двумя ножами рецидивиста-дебошира. Обезвредить и задержать злоумышленника удалось лишь с применением огнестрельного оружия.

Ранее в Хабаровске задержали пенсионерку, которая скрывалась от полиции 26 лет.