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В МВД сообщили о задержании подозреваемого в нападении на женщин в Перми

Полиция задержала свердловчанина, подозреваемого в изнасиловании женщин

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Shutterstock

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что удалось задержать мужчину, который подозревается в нападении на женщин на территории Индустриально района Перми. Об этом сообщается в Telegram-канале местных полицейских.

«Следствие продолжается», — добавили сотрудники правопорядка.

Известно, что свердловчанина некоторое время искали по подозрению в изнасиловании. Предварительно, мужчина не менее трех раз нападал на местных жительниц.

Подозреваемым оказался 45-летний уроженец Полевского. Согласно примерному описанию, злоумышленник носит бороду и куртку синего цвета со светоотражающими элементами.

Также на Урале со стрельбой задержали вооруженного двумя ножами рецидивиста-дебошира. Обезвредить и задержать злоумышленника удалось лишь с применением огнестрельного оружия.

Ранее в Хабаровске задержали пенсионерку, которая скрывалась от полиции 26 лет.

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